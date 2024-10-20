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Футболист «Байера» попал в ДТП с грузовиком

Футболист леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс попал в ДТП, направляясь с друзьями в аэропорт, передает Bild.

Источник: Reuters

Футболист сидел на пассажирском сиденье. Водитель автомобиля не справился с управлением из-за усталости. Машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Транспортное средство, в котором находился игрок, перевернулось.

Бонифейс был доставлен в больницу. В «Байере» заявили, что форвард отделался лишь незначительной травмой руки. Водитель грузовика не пострадал.

В текущем сезоне Бонифейс провел за «Байер» десять матчей, забив семь мячей. В следующем матче чемпионата Германии «Байер» сыграет с «Вердером». Игра состоится 26 октября.

Ранее клубный автобус «Ростова» попал в ДТП. Это случилось в то время, когда команда возвращалась с матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (0:3).

Байер
2:1
Первый тайм: 1:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, Тур 7
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Дино Топпмеллер
Голы
Байер
Роберт Андрих
(Мартен Террье)
25′
Виктор Бонифейс
71′
Айнтрахт Ф
Омар Мармуш
16′
Нереализованные пенальти
Байер
Виктор Бонифейс
9′
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
70′
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
67′
8
Роберт Андрих
34
Гранит Джака
30
Джереми Фримпонг
80′
14
Патрик Шик
11
Мартен Террье
64′
10
Флориан Вирц
21
Амин Адли
64′
24
Алейкс Гарсия
22
Виктор Бонифейс
80′
19
Натан Телла
Айнтрахт Ф
1
Кевин Трапп
3
Артур Теат
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
7
Омар Мармуш
11
Юго Экитике
29
Нильс Нкунку
82′
20
Джан Узун
35
Тута
28′
79′
15
Элье Схири
16
Хуго Ларссон
79′
18
Махмуд Дауд
26
Жуниор Дина Эбимбе
70′
8
Фарес Шаиби
27
Марио Гетце
71′
19
Жан-Маттео Баойя
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
9
Фолы
5
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Брих
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Чемпионат Германии: таблица и календарь