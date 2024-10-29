Юран: наконец-то «ЗМ» вручали не по раскруткам, а по критериям, которыми обладает Родри

«Ещё до церемонии говорил, что отдал бы “Золотой мяч” Родри. Я считаю, что это объективно. У них привыкли отдавать награду звёздам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее — без Родри “Манчестер Сити” и сборная Испании совсем другие команды. Родри полезен и в атаке, и в обороне — он полезен везде. Очень рад, что он получил “Золотой мяч”.



Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность. Родри может сыграть ещё лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает. Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он мировая звезда, но есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно, — по всем критериям, которыми обладает Родри», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.