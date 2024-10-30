Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка

Криштиану Роналду вновь не сможет добавить в свою копилку трофеев Кубок короля Саудовской Аравии. В прошлом сезоне его «Аль-Наср» в финале уступил «Аль-Хилялю» (1:1, пенальти 4:5), в позапрошлом — остановился на стадии ½ финала, потерпев поражение от «Аль-Вахды» (0:1), а сейчас вылетел от «Аль-Таавуна» в ⅛ финала. И 39-летний португалец не смог спасти команду в самый ответственный момент встречи.