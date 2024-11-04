Президент «Сьона»: Миранчук сделал большие уступки. Мы бы не перебили ту сумму, которую Антону предлагал «Зенит»

— Нет, нам тоже было нелегко сделать такую зарплату. Мы сделали усилие, чтобы привезти игрока такого уровня. Как бы мы ни старались, мы бы не перебили ту сумму, которую ему предлагал «Зенит». Мы с Миранчуком пошли на обоюдные уступки. Обе стороны сделали многое, чтобы этот трансфер случился, но мы пошли на все уступки зная, что подписываем большого игрока с правильной ментальностью, с настоящей страстью к футболу. Честно, я лучше вложусь в Миранчука, чем в Балотелли.