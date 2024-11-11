Гол Альвареса принес «Атлетико» победу над «Мальоркой»

Встреча завершилась минимальной победой мадридского клуба — 1:0. Решающий момент в матче реализовал Хулиан Альварес на 61-й минуте матча.
После этой игры «Атлетико» идет на 3-й строчке в таблице Ла Лиги — 26 очков, «Мальорка» — 8-е место и 18 очков.
Сегодня, 10 ноября, в Испании состоялся матч 13-го тура Ла Лиги, в котором «Мальорка» принимала на своем поле «Атлетико».
Встреча завершилась минимальной победой мадридского клуба — 1:0. Решающий момент в матче реализовал Хулиан Альварес на 61-й минуте матча.
После этой игры «Атлетико» идет на 3-й строчке в таблице Ла Лиги — 26 очков, «Мальорка» — 8-е место и 18 очков.
Ягоба Аррасате
Диего Симеоне
Хулиан Альварес
(Джулиано Симеоне)
61′
1
Доминик Грейф
21
Антонио Райльо
22
Хоан Мохика
24
Мартин Вальент
12
Самуэль Кошта
57′
7
Ведат Муричи
23
Пабло Маффео
75′
14
Дани Родригес
8
Мануэль Морланес
83′
33
Даниэль Луна
10
Серхи Дардер
69′
9
Абдон Пратс
27
Роберт Наварро
75′
18
Антонио Санчес
17
Кайл Ларин
69′
20
Шикинью
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
16
Науэль Молина
23
Рейнилдо Мандава
83′
6
Коке
8
Пабло Барриос
15
Клеман Лангле
10′
63′
20
Аксель Витсель
17
Родриго Рикельме
86′
4
Конор Галлахер
7
Антуан Гризманн
62′
5
Родриго де Пауль
19
Хулиан Альварес
62′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
62′
10
Анхель Корреа
90+4′
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
16
3
Офсайды
1
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)