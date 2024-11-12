Бывший игрок клубов РПЛ Давиташвили стал лучшим футболистом Лиги 1 в октябре

В текущем сезоне Давиташвили сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.