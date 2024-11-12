Бывшего футболиста «Монако» Бен-Йеддера признали виновным в изнасиловании

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший нападающий футбольного клуба «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан виновным по делу об изнасиловании. Об этом сообщило агентство RMC Sport.
Суд приговорил игрока к двум годам условного тюремного заключения с обязательством выплатить компенсацию жертве в размере €6,5 тыс. Также он должен будет заплатить €5 тыс. штрафа и €1,5 тыс. за судебные издержки.
16 октября прокурор запросил для футболиста два года и шесть месяцев тюремного заключения для футболиста, из которых 18 месяцев условно с испытательным сроком. Во время суда Бен-Йеддер сообщил, что не может дать показания из-за того, что в тот момент был пьян и не способен вспомнить подробности. Сторона защиты также рассказала, что в настоящий момент Бен-Йеддер проходит лечение от алкогольной зависимости.
Бен-Йеддеру 34 года, он выступал за «Монако» с 2019 по 2024 год. В составе клуба он провел 201 матч, в которых забил 118 голов и сделал 34 результативные передачи. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только аргентинцу Делио Оннису (193). В сезоне-2019/20 он вместе с Килианом Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции (18 голов). Ранее он выступал за испанскую «Севилью» и французскую «Тулузу».
В составе сборной Франции Бен-Йеддер провел 19 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал победителем Лиги наций (2021).