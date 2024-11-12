Бывшего футболиста «Монако» Бен-Йеддера признали виновным в изнасиловании

16 октября прокурор запросил для футболиста два года и шесть месяцев тюремного заключения для футболиста, из которых 18 месяцев условно с испытательным сроком. Во время суда Бен-Йеддер сообщил, что не может дать показания из-за того, что в тот момент был пьян и не способен вспомнить подробности. Сторона защиты также рассказала, что в настоящий момент Бен-Йеддер проходит лечение от алкогольной зависимости.