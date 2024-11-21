«Манчестер Сити» подписал новый контракт с тренером Гвардиолой

Гвардиоле 53 года, он возглавляет «Манчестер Сити» с начала сезона-2016/17. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды завоевывала Кубок Англии, четыре раза побеждала в Кубке лиги, трижды — в Суперкубке Англии. В 2023 году «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее Гвардиола тренировал испанскую «Барселону» и германскую «Баварию». С «Барселоной» он трижды выиграл чемпионат Испании, по два раза — Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, «Бавария» под руководством испанца трижды стала чемпионом Германии, два раза выиграла кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.