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«Манчестер Сити» подписал новый контракт с тренером Гвардиолой

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал новый контракт с испанским тренером Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Сити».

Источник: AP 2024

Действующий контракт с испанским специалистом рассчитан до конца июня 2025 года. Новое соглашение заключено еще на два сезона.

Гвардиоле 53 года, он возглавляет «Манчестер Сити» с начала сезона-2016/17. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды завоевывала Кубок Англии, четыре раза побеждала в Кубке лиги, трижды — в Суперкубке Англии. В 2023 году «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее Гвардиола тренировал испанскую «Барселону» и германскую «Баварию». С «Барселоной» он трижды выиграл чемпионат Испании, по два раза — Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, «Бавария» под руководством испанца трижды стала чемпионом Германии, два раза выиграла кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В качестве игрока Гвардиола в составе «Барселоны» шесть раз выиграл чемпионат Испании, дважды стал обладателем кубка страны и Суперкубка УЕФА, по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. В 1992 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Испании.

Гвардиола три раза выигрывал награду лучшему тренеру года по версии Международной федерации футбола.

Манчестер Сити
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