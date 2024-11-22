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Футболисты минского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» не сумели удержать победу в гостевой игре с жодинскими торпедовцами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в перенесенном поединке 20-го тура Алексей Гаврилович в конце первого тайма вывел минчан вперед, а почти сразу после перерыва Максим Скавыш сравнял результат — 1:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 64 очка (27 матчей), «Неман» (Гродно) — 61 (28), «Торпедо-БелАЗ» — 56 (28), «Динамо» (Брест) — 48 (28).

Программа предпоследнего 29-го тура выглядит так:

23 ноября «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район), «Сморгонь» — «Неман», «Минск» — «Слуцк»;

24 ноября «Нафтан» (Новополоцк) — «Арсенал» (Дзержинск), «Витебск» — «Динамо» (Брест), «Гомель» — «Славия» (Мозырь);

25 ноября «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов);

26 ноября «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер».

Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
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