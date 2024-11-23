Вратарь Сафонов провел третий матч «на ноль» в составе ПСЖ

Вратарь Матвей Сафонов провел пятый матч в составе ПСЖ, четыре раза он вышел на поле в чемпионате Франции, один — в Лиге чемпионов. Россиянин в третий раз сыграл «на ноль» — ранее ему это удалось в играх против испанской «Жироны» (1:0) и французского «Ланса» (1:0). Сафонов перешел в ПСЖ летом из «Краснодара».