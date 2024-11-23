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Вратарь Сафонов провел третий матч «на ноль» в составе ПСЖ

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 обыграл «Тулузу» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Жоау Невеш (35-я минута), Лукас Беральдо (84) и Витинья (90+1).

Вратарь Матвей Сафонов провел пятый матч в составе ПСЖ, четыре раза он вышел на поле в чемпионате Франции, один — в Лиге чемпионов. Россиянин в третий раз сыграл «на ноль» — ранее ему это удалось в играх против испанской «Жироны» (1:0) и французского «Ланса» (1:0). Сафонов перешел в ПСЖ летом из «Краснодара».

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 32 очками. «Тулуза» располагается на 10-й позиции, набрав 15 очков. В следующем туре ПСЖ 30 ноября примет «Нант», «Тулуза» 1 декабря сыграет на своем поле против «Осера».

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 1:0
Тулуза
Футбол, Франция, Тур 12
22.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Карлес Мартинес
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
(Ашраф Хакими)
35′
Лукас Бералдо
84′
Витор Феррейра Витинья
(Рандаль Коло Муани)
90+1′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
44′
35
Лукас Бералдо
37
Милан Шкриньяр
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
42
Йорам Заге
46′
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
60′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
73′
8
Фабиан Руис
29
Брэдли Барколя
81′
23
Рандаль Коло Муани
Тулуза
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
8
Венсан Сьерро
15
Арон Деннум
75′
7
Закария Абухляль
43′
6
Юмит Акдаг
89′
39
Джейди Канво
12
Уоррен Каманзи
64′
17
Габриэль Суасо
24
Кристиан Кассерес
78′
20
Никлас Шмидт
37
Янн Гбоо
64′
80
Шави Бабика
13
Джошуа Кинг
78′
19
Франк Магри
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
11
Фолы
14
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Гаэль Ангула
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Тулуза
Россия
Чемпионат Франции: таблица и календарь