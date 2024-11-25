Кевин де Брейне высказался о своем будущем в «Манчестер Сити»

«Честно говоря, я пока не знаю о своем будущем. В начале сезона я знал, что мы начнем переговоры, но потом я получил травму. Восстановление должно было занять пару дней, а потом стало восемь-девять недель. Я отложил переговоры на потом. Летом у меня был разговор, но потом случилась травма, и я был не в том состоянии духа, чтобы говорить об этом. Мне нужно вернуться на поле и снова стать самим собой. Нет никакой спешки, я не чувствую дискомфорта и не волнуюсь», — цитирует 33-летнего де Брёйне ESPN.