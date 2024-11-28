Футболисты БАТЭ завершили сезон яркой победой со счетом 7:4

Сегодня в своем последнем поединке в сезоне подопечные Ивана Мигаля разгромили на поле «Борисов-Арены» футболистов «Сморгони» с крупным счетом 7:4. После этой яркой виктории борисовчане набрали 40 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. Футболисты «Сморгони» еще не завершили сезон — 2 декабря им предстоит сыграть у себя дома с чемпионом страны минским «Динамо» в перенесенной игре 16-го тура.



Расписание остальных матчей 30-го тура:



30 ноября: «Слуцк» — «Нафтан» (Новополоцк), «Арсенал» (Дзержинск) — «Гомель»;

1 декабря: «Неман» (Гродно) — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Шахтер» (Солигорск) — «Днепр» (Могилев), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск»;

7 декабря: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).



Чемпионами Беларуси второй раз подряд досрочно стали футболисты минского «Динамо», которые набрали 67 очков, серебряные медали второй год кряду завоевал «Неман» (62 балла), бронза также второй сезон подряд у «Торпедо-БелАЗа» (59 очков).



Высшую лигу покидают «Днепр» и «Шахтер», на смену которым придут футболисты «Молодечно» и витебского «Макслайна». Новополоцкий «Нафтан», занявший 14-е место, 4 и 7 декабря встретится с третьей командой первой лиги — «Нивой» из Долбизно — за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.