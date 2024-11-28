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Футболисты БАТЭ завершили сезон яркой победой со счетом 7:4

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ завершили выступление в 34-м чемпионате Беларуси на мажорной ноте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в своем последнем поединке в сезоне подопечные Ивана Мигаля разгромили на поле «Борисов-Арены» футболистов «Сморгони» с крупным счетом 7:4. После этой яркой виктории борисовчане набрали 40 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. Футболисты «Сморгони» еще не завершили сезон — 2 декабря им предстоит сыграть у себя дома с чемпионом страны минским «Динамо» в перенесенной игре 16-го тура.

Расписание остальных матчей 30-го тура:

30 ноября: «Слуцк» — «Нафтан» (Новополоцк), «Арсенал» (Дзержинск) — «Гомель»;
1 декабря: «Неман» (Гродно) — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Шахтер» (Солигорск) — «Днепр» (Могилев), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск»;
7 декабря: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Чемпионами Беларуси второй раз подряд досрочно стали футболисты минского «Динамо», которые набрали 67 очков, серебряные медали второй год кряду завоевал «Неман» (62 балла), бронза также второй сезон подряд у «Торпедо-БелАЗа» (59 очков).

Высшую лигу покидают «Днепр» и «Шахтер», на смену которым придут футболисты «Молодечно» и витебского «Макслайна». Новополоцкий «Нафтан», занявший 14-е место, 4 и 7 декабря встретится с третьей командой первой лиги — «Нивой» из Долбизно — за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

БАТЭ
7:4
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
Футбол, Беларусь, 30-й тур
28.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Борисов-Арена
Главные тренеры
Александр Михайлов
Статистика
0
Желтые карточки
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Красные карточки
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
БАТЭ
Сморгонь
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь