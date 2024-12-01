Всем бы такой кризис, как у «Реала»! Но как Мбаппе не забил в пустые — непостижимо

У мадридцев раньше срока, как и Браим месяцем ранее, залечил травму Родриго. Эта парочка и вышла впереди вместе с Мбаппе, то и дело меняясь местами. Но чаще всего француз вновь играл слева, бразилец — в центре, марокканец — справа. Судя по предматчевой схеме, «Хетафе» должен был сыграть с пятью защитниками. В итоге их было четверо, тем не менее «Реал» долго не мог ничего создать. Разве что на первых минутах Родриго на дриблинге забежал в штрафную и врезался в Рико, напрасно надеясь на пенальти.