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Всем бы такой кризис, как у «Реала»! Но как Мбаппе не забил в пустые — непостижимо

По потерянным очкам в лиге команда Анчелотти уже опережает «Барсу». Но есть и плохие новости.

Источник: Getty Images

«Реал» мастерски разобрался с «Хетафе» и по потерянным очкам вырвался в лидеры Ла Лиги. Поверили бы в такое к началу декабря после 0:4 в «класико»?

У мадридцев раньше срока, как и Браим месяцем ранее, залечил травму Родриго. Эта парочка и вышла впереди вместе с Мбаппе, то и дело меняясь местами. Но чаще всего француз вновь играл слева, бразилец — в центре, марокканец — справа. Судя по предматчевой схеме, «Хетафе» должен был сыграть с пятью защитниками. В итоге их было четверо, тем не менее «Реал» долго не мог ничего создать. Разве что на первых минутах Родриго на дриблинге забежал в штрафную и врезался в Рико, напрасно надеясь на пенальти.

«Хетафе» по-настоящему сковал титулованного соперника благодаря мелким нарушениям. Но так эти парни играют со всеми, не зря они фолят больше всех в топ-5 лигах и пропустили (перед матчем) в Примере наравне с «Реалом».

Также перед матчем нарушений правил было 230, а к 29-й минуте их стало 239. Почему именно к 29-й? Просто Ньом постоянно цеплял Рюдигера и во время очередного углового доцеплялся до 11-метрового. Мбаппе на сей раз к «точке» не подошёл — вместо него это сделал Беллингем, с паузой катнув по центру ворот и победно расставив руки.

Это был приговор для плана «Хетафе», ведь теперь нужно было что-то создать и самим. На 38-й минуте ситуацию для них ещё и усугубил Мбаппе. Джуд отдал Килиану классную проникающую передачу, и тот обводящим ударом низом уложил мяч в дальний угол. Машина завелась?

«Реал» играл по-эстетски. Одну только скидку пяткой Васкеса под удар Вальверде можно хоть сейчас срисовать, поместить в рамку и повесить в «Эрмитаже». Забавно, кстати, что по жёлтым в первом тайме вышло 1:1. При соотношении фолов 4:14. Что Ньома, что Себальеса предупредили заслуженно, тем не менее «Хетафе» карточек явно не досчитался. Дальше судья Эрнандес уже так не скромничал.

Анчелотти понял, что результат уже сделан (так казалось сначала), и в перерыве поменял Беллингема на Гюлера. А потом появился инсайд журналиста Гильермо Рая: якобы англичанин почувствовал головокружение после столкновения с Сорией и попросил замену. Только этого не хватало. Было бы круто, окажись информация ложной.

Вскоре «Реал» чуть вновь не заработал пенальти, однако Беррокаль остановил выстрел Мбаппе не рукой, как показалось сначала, а ногой. VAR подтвердил. «Хетафе» воодушевился этим и даже создал один из двух своих моментов — Уче зарядил в штангу. Уже под финал в оба каркасом пальнул одним лишь ударом Финн. В дворовой игре «300» ему не было бы равных.

Мадридцы должны были забивать ещё. Прекрасный шанс не использовал Браим, Сория отразил дальнобойную пушку Вальверде, а Мбаппе так вообще начудил: выбежал один на один с вратарём, обвёл его, сместился вправо и попросту затянул с ударом, промазав в дальний угол. Потом он и ещё один забег не использовал — там был хорош Сория. Отвечая на вопрос одного из предыдущих абзацев: нет, машина пока ещё барахлит. Адаптация подзатянулась.

«Реал» спокойно победил и опередил земляков из «Атлетико» на одно очко. Отставание от «Барсы» такое же, тем не менее перед обоими конкурентами есть преимущество матча в запасе. Всем бы такой результат в кризисном сезоне показывать. По крайне мере в чемпионате.

Георгий Илющенко

Реал
2:0
Первый тайм: 2:0
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 15
1.12.2024, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Пепе Бордалас
Голы
Реал
Джуд Беллингем
30′
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
38′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
73′
35
Рауль Асенсио
8
Федерико Вальверде
19
Дани Себальос
45+2′
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
46′
15
Арда Гюлер
11
Родригу
67′
10
Лука Модрич
Хетафе
13
Давид Сория
15
Омар Альдерете
16
Диего Рико
75′
21
Хуан Иглесиас
22
Домингуш Дуарте
5
Луис Милья
47′
4
Хуан Беррокаль
73′
78′
20
Хесус Сантьяго
90′
12
Аллан Ньом
11′
46′
6
Крисантус Уче
66′
7
Алекс Сола
8
Мауро Арамбарри
46′
29
Коба да Коста
17
Карлес Перес
66′
31
Джон Финн
18
Альваро Родригес
59′
89′
19
Петер Федерико
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
7
Фолы
26
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Хетафе
Чемпионат Испании: таблица и календарь