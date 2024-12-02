«Будё-Глимт» с российским вратарем Хайкиным в четвертый раз стал чемпионом Норвегии

По итогам чемпионата «Будё-Глимт» набрал 62 очка. Второе место с 59 очками занял «Бранн», на своем поле сыгравший вничью с «Викингом» (1:1).
В составе «Будё-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин, в текущем сезоне он принял участие во всех 30 матчах чемпионата Норвегии, 12 из которых провел «на ноль». Хайкин выступает за норвежскую команду с 2019 года (в 2023 году в течение нескольких месяцев был игроком английского клуба «Бристоль Сити»).
«Будё-Глимт» стал чемпионом Норвегии в четвертый раз в истории. Ранее команда выигрывала турнир в 2020, 2021 и 2023 годах. Рекордсменом по числу побед в турнире является «Русенборг» (26 раз), по итогам сезона 2024 года команда заняла четвертое место.