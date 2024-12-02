«Будё-Глимт» с российским вратарем Хайкиным в четвертый раз стал чемпионом Норвегии

В составе «Будё-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин, в текущем сезоне он принял участие во всех 30 матчах чемпионата Норвегии, 12 из которых провел «на ноль». Хайкин выступает за норвежскую команду с 2019 года (в 2023 году в течение нескольких месяцев был игроком английского клуба «Бристоль Сити»).