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Месси и Роналду вошли в число претендентов на попадание в сборную года

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), сообщается на странице организации в соцсети X.

Источник: Спорт РИА Новости

Всего в список вошли 26 игроков, которые были выбраны футболистами.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде (все — «Реал»), Фил Фоден, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Коул Палмер («Челси»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Состав сборной 2024 года будет объявлен 9 декабря.

Аргентина
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