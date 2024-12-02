Месси и Роналду вошли в число претендентов на попадание в сборную года

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), сообщается на странице организации в соцсети X.