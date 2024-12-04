«Барса» вынесла соперника даже без Левандовского. Ямаль вернулся и выдал чудо-пас на гол!

В общем, к перерыву Флик мог прийти к выводу, что уроки «Лас-Пальмаса» усвоены не до конца. Второй тайм «Барселона» начала с хорошего давления. Торрес продолжал находить свои моменты, если не убойные, то достаточно опасные. С его удара — четвёртого за игру — каталонцы пошли за новым голом. Забили его с пенальти. Создал эту атаку блестящими индивидуальными действиями Ольмо. Он ушёл от своего оппонента и так отдал Ямалю на ход, что вингер избежал офсайда. В штрафной всё тот же неудачливый Мохика, по мнению судьи Мансано, с нарушением поборолся с Ламином. Рафинья реализовал 11-метровый без шансов для голкипера. После пропущенного мяча Мохика едва не подрался с одноклубником Морланесом: разгорячённые игроки поговорили на повышенных тонах.