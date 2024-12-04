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«Барса» вынесла соперника даже без Левандовского. Ямаль вернулся и выдал чудо-пас на гол!

Лидер Примеры прервал неудачную серию, победив «Мальорку».

Источник: Getty Images

«Барселона» и «Мальорка» сыграли в 19-м туре сразу после 15-го. Бывает и такое. В перенесённой из-за участия клубов в Суперкубке Испании встрече лидер Примеры прервал трёхматчевую безвыигрышную серию и разгромил команду Хагобы Аррасате.

После сенсационного домашнего поражения в прошедший уикенд от «Лас-Пальмаса» (1:2) Ханс-Дитер Флик посадил на скамейку лучшего бомбардира «Барселоны» Роберта Левандовского. Испанские журналисты написали, что перед тренировкой в понедельник немецкий тренер провёл пятиминутную беседу с поляком перед всей командой и предъявил ему претензии за плохую игру в этом матче. Левандовски согласился с Фликом. Впрочем, отсутствие Роберта в основе — скорее всего, обычная ротация при трёх играх на неделе, нежели наказание. В то же время в стартовый состав впервые с 12-го тура вернулся залечивший травму Ямаль.

«Мальорка» в новом сезоне залезла в топ-6, так что приятной прогулки на Балеарских островах каталонцам точно ждать не стоило. Хозяева действительно показали зубы сразу после начала матча и попытались укусить лидера Примеры. Команда Аррасате качественно защищалась средним блоком, держала высокий темп и опасно забрасывала мяч на пару форвардов Санчес — Мурики за спины защитникам «Барселоны». Уже на третьей минуте Кубарси присел на карточку, а вскоре после этого голкипер Пенья красивым сейвом остановил выход один на один Санчеса. Впрочем, когда эпизод закончился, судьи зафиксировали офсайд. Один из шести у «Мальорки» до перерыва.

Но «Барселона» забила, реализовав первый же момент первым ударом в створ. Глупейший гол «привезли» себе хозяева! В этой атаке исполнявший роль центрфорварда Торрес отскочил чуть-чуть в глубину, а на его место побежал Ольмо. Тем не менее хитрость не сработала — «Барселона» потеряла мяч, который отлетел в штрафную к вратарю и трём защитникам «Мальорки». Однако Мохика не услышал подсказ голкипера, поспешил выбить и попал в своего партнёра Вальента. Мяч отскочил к Феррану, и тот ударил низом. Дальше сине-гранатовым ещё немного повезло.

«Барселона» получила преимущество, но её игра оставляла желать лучшего. В какой-то момент «Мальорка» даже забрала владение и заставила команду Флика сесть на собственную половину поля! Следующий, что называется, 100-процентный момент каталонцы создали уже в компенсированное время при счёте 1:1, когда голкипер Роман сделал потрясающий сейв ногой после выхода Рафиньи один на один. А «Мальорка» отыгралась в конце первого тайма. Наконец-то прошла атака с проникающим пасом без «вне игры». Выдававший топ-матч правый защитник Маффео дважды сыграл классно в одном эпизоде. Аргентинец, рванув вперёд, попросил партнёра оставить мяч, чтобы не было офсайда, а в штрафной не стал просто лупить по воротам — вырезал точный пас на пустые ворота бежавшему параллельным курсом Мурики.

В общем, к перерыву Флик мог прийти к выводу, что уроки «Лас-Пальмаса» усвоены не до конца. Второй тайм «Барселона» начала с хорошего давления. Торрес продолжал находить свои моменты, если не убойные, то достаточно опасные. С его удара — четвёртого за игру — каталонцы пошли за новым голом. Забили его с пенальти. Создал эту атаку блестящими индивидуальными действиями Ольмо. Он ушёл от своего оппонента и так отдал Ямалю на ход, что вингер избежал офсайда. В штрафной всё тот же неудачливый Мохика, по мнению судьи Мансано, с нарушением поборолся с Ламином. Рафинья реализовал 11-метровый без шансов для голкипера. После пропущенного мяча Мохика едва не подрался с одноклубником Морланесом: разгорячённые игроки поговорили на повышенных тонах.

«Барселона» опять повела и уже лучше действовала без мяча. У «Мальорки» не клеились атаки. За 20 минут до конца Флик решил выпустить нового форварда, но поднял со скамейки не Левандовского, а Пау Виктора. И тут же каталонцы забили третий гол. Правда, старыми силами. Ямаль придумал чудесный пас внешней стороной стопы на Рафинью, который мастерски сыграл на опережение. Вот здесь Маффео оплошал — проиграл эпизод капитану сине-гранатовых.

Уставшая донельзя «Мальорка» развалилась. Хозяева уже не успевали за скоростями гостей. Едва болельщики на стадионе пришли в себя после третьего гола в ворота их любимой команды, как в сетку влетел четвёртый мяч. Ямаль на кураже выдал похожую передачу на Пау Виктора — тот прострелил в штрафной на Рафинью. Бразильца опередил защитник, однако на подбор прилетел де Йонг. Вот и замены оправдали себя.

Вскоре де Йонг с Пау Виктором сделали пятый гол «Барселоны». Нидерландец ещё раз великолепно сыграл на подборе, забрав отскочивший от Ямаля мяч. Френки прострелил во вратарскую — Пау Виктор забил свой второй гол в чемпионате Испании.

«Барселона» одержала победу, которая не оставила вопросов, несмотря на невыдающуюся первую половину. Статистика ударов — 20:6 (в створ — 9:1) в пользу команды Флика. Через четыре дня — выезд к «Бетису».

Анатолий Романов

Мальорка
1:5
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 19
3.12.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Visit Mallorca Stadium
Главные тренеры
Ягоба Аррасате
Ханс-Дитер Флик
Голы
Мальорка
Ведат Муричи
(Пабло Маффео)
43′
Барселона
Ферран Торрес
12′
Рафинья
56′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
74′
Френки де Йонг
79′
Пау Виктор
(Френки де Йонг)
84′
Составы команд
Мальорка
13
Лео Роман
21
Антонио Райльо
51′
22
Хоан Мохика
55′
24
Мартин Вальент
8
Мануэль Морланес
12
Самуэль Кошта
23
Пабло Маффео
34′
78′
2
Матеу Морей
10
Серхи Дардер
67′
14
Дани Родригес
18
Антонио Санчес
78′
9
Абдон Пратс
58′
7
Ведат Муричи
78′
17
Кайл Ларин
16
Валери Фернандес
67′
27
Роберт Наварро
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3′
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
19
Ламин Ямаль
8
Педри
60′
82′
24
Эрик Гарсия
17
Марк Касадо
23′
82′
6
Гави
20
Дани Ольмо
72′
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
73′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
87′
16
Фермин Лопес
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
20
1
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
13
Фолы
13
11
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Мальорка
Чемпионат Испании: таблица и календарь