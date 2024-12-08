«Бавария» вывела из обращения номер Беккенбауэра

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Германский футбольный клуб «Бавария» убрал из обращения пятый номер бывшего защитника команды, чемпиона мира и Европы немца Франца Беккенбауэра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет.
«Номер 5 остается зарезервированным ради уникального наследия. Наш клуб и его история просто немыслимы без Франца», — сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер, слова которого приводит пресс-служба клуба.
В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию» с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.
В качестве тренера он привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр — один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). «Бавария» с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).