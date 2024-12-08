«Бавария» вывела из обращения номер Беккенбауэра

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию» с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.