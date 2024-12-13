Гвардиола рассказал о проблемах со здоровьем из-за плохих результатов «Манчестер Сити»

По словам специалиста, у него проблемы со сном и пищеварением. «Мне всегда приходится есть что-то легкое. Только суп вечером», — добавил Гвардиола, подопечные которого одержали одну победу в последних 10 матчах.
Тренер отметил, что проблемы со здоровьем у него случаются и в те моменты, когда он слишком счастлив. «Я знаю, что и это пройдет», — заявил специалист.
Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал отрицательные качества Гвардиолы. По мнению специалиста, это высокомерие и самонадеянность.