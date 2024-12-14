«Это настоящее убийство». Крупнейшая победа «Реала» в XXI веке

«Наверное, болельщики “Реала” сейчас очень рады, но такое не должно происходить в лучшей лиге мира, да и вообще нигде. Я давно не видел чего-то столь же гротескного и позорного, как сегодня. Мы чувствуем себя растоптанными. Наше доверие к лиге оказалось подорвано. Очень больно заходить в раздевалку и видеть, как парни, ранее казавшиеся сделанными из камня, плачут. Нам потребуется как минимум неделя, чтобы пережить случившееся. Сначала мне казалось, что это счастливый сон, но он обернулся кошмаром. И сейчас я не говорю о судьях, я говорю о матче. Мне понравились первые минуты в исполнении моей команды, когда у нас ещё было 11 человек на поле. Но после удалений всё стало просто ужасно, это было настоящее убийство. С Рождеством всех, включая арбитров».