В «МЮ» считают Рэшфорда «пассажиром» и хотят продать, пишут СМИ

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в дерби против «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Рэшфорд и Алехандро Гарначо не были заявлены на матч. Комментируя их отсутствие, Аморим сообщил: «Важно, как вы работаете на тренировках, как играете, как одеваетесь, как питаетесь, как общаетесь с товарищами по команде, как делаете их сильнее».