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В «МЮ» считают Рэшфорда «пассажиром» и хотят продать, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» в январе попробует продать нападающего Маркуса Рэшфорда в рамках планируемой совладельцем «красных дьяволов» Джимом Рэтклиффом и главным тренером Рубеном Аморимом перезагрузки в клубе, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2024

По мнению Рэтклиффа, культурные ценности «Манчестер Юнайтед» пребывают в упадке с момента ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера команды в мае 2013 года. Отмечается, что бизнесмен хочет избавить команду от «пассажиров» и разгрузить зарплатную ведомость. Возглавивший команду в ноябре Аморим также считает, что уход Рэшфорда, который зарабатывает 365 тысяч фунтов стерлингов в неделю, поможет изменить культуру труда как спортивного, так и неспортивного персонала.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в дерби против «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Рэшфорд и Алехандро Гарначо не были заявлены на матч. Комментируя их отсутствие, Аморим сообщил: «Важно, как вы работаете на тренировках, как играете, как одеваетесь, как питаетесь, как общаетесь с товарищами по команде, как делаете их сильнее».

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Юнайтед» для сокращения расходов лишило клубный персонал ланч-боксов в дни матчей, а также приняло решение прекратить сотрудничество с Фергюсоном в качестве глобального посла и члена совета директоров.

Рэшфорду 27 лет. Он является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за основную команду футболист дебютировал в феврале 2016 года. В составе манкунианцев он выиграл два Кубка Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы, провел 426 официальных матчей и забил 138 голов. В составе сборной Англии Рэшфорд стал вице-чемпионом Европы (2021).

Манчестер Юнайтед
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