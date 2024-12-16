СМИ: Неймар сообщил партнерам по «Аль-Хилялю», что продолжит карьеру в «Интер Майами»

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» действует до конца июня 2025 года.
В составе «Интер Майами» выступают бывшие одноклубники Неймара по испанской «Барселоне» — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Жорди Альба. Главным тренером команды является бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, в октябре он получил травму в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая (0:2), футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Бразилец вернулся на поле спустя год, сыграв в матче третьего тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» из ОАЭ (5:4). После этого «Аль-Хиляль» провел три встречи в национальных турнирах, бразилец отсутствовал в составе. 4 ноября Неймар принял участие во второй игре после восстановления от травмы, выйдя на замену во втором тайме матча общего этапа Лиги чемпионов с иранским «Эстеглялем» (4:0), однако покинул поле спустя полчаса из-за дискомфорта в правой ноге.
Неймару 32 года, в 2017 году он перешел во французский ПСЖ из «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был «Сантос», в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей.