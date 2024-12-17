Канчельскис считает, что карьера украинца Мудрика в больших клубах закончилась

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Дорога в большие футбольные клубы будет закрыта для украинского полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика после сдачи допинг-пробы, которая показала положительный результат. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Ранее портал Tribuna сообщил, что в допинг-пробе A, которую футболист сдал в октябре, было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни должна быть вскрыта дополнительная допинг-проба. «Челси» подтвердил наличие запрещенного вещества в допинг-пробе полузащитника. Футболист заявил, что сознательно не нарушал антидопинговые правила и выразил надежду на скорое возвращение на поле.
«Что тут комментировать, сам виноват, нужно быть внимательнее. Я думаю, что дорога в большие клубы после этого для него будет закрыта. Если сейчас ему дадут четыре года дисквалификации, то вернуться в спорт будет очень сложно», — сказал Канчельскис.
«Конечно, выбывание любого игрока — это проблема для команды. Мне сложно оценить, насколько он был полезен для “Челси”, но раз уж его купили за немалые деньги, наверное, на него рассчитывали», — добавил собеседник агентства.
Мудрику 23 года, за «Челси» игрок выступает с января 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
В «Челси» Мудрик перешел из украинского «Шахтера». Лондонский клуб заплатил за игрока €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола.