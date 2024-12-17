Канчельскис считает, что карьера украинца Мудрика в больших клубах закончилась

«Что тут комментировать, сам виноват, нужно быть внимательнее. Я думаю, что дорога в большие клубы после этого для него будет закрыта. Если сейчас ему дадут четыре года дисквалификации, то вернуться в спорт будет очень сложно», — сказал Канчельскис.