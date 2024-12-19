Доннарумме наложили десять швов после удара в лицо в матче Лиги 1

Доннарумма получил травму в первом тайме и был заменен на 21-й минуте на россиянина Матвея Сафонова.
Травму Доннарумме нанес защитник «Монако» Стефан Синго. Ивуариец выбегал один на один с голкипером и пытался перепрыгнуть его, когда тот забрал мяч. В итоге Синго ненарочно попал Доннарумме шипами бутсы и распорол ему правую щеку.
Во втором тайме Сафонову также досталось от футболистов «Монако». В одном из эпизодов нападающий монегасков, пытаясь замкнуть прострел, попал шипами россиянину в правую руку, разорвав тому вратарский свитер. Сафонов смог продолжить матч.