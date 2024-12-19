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Доннарумме наложили десять швов после удара в лицо в матче Лиги 1

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Врачи «Пари Сен-Жермен» наложили десять швов голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме после того, как он получил удар в лицо в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу против «Монако», сообщает RMC Sport.

Доннарумма получил травму в первом тайме и был заменен на 21-й минуте на россиянина Матвея Сафонова.

18+
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Травму Доннарумме нанес защитник «Монако» Стефан Синго. Ивуариец выбегал один на один с голкипером и пытался перепрыгнуть его, когда тот забрал мяч. В итоге Синго ненарочно попал Доннарумме шипами бутсы и распорол ему правую щеку.

Во втором тайме Сафонову также досталось от футболистов «Монако». В одном из эпизодов нападающий монегасков, пытаясь замкнуть прострел, попал шипами россиянину в правую руку, разорвав тому вратарский свитер. Сафонов смог продолжить матч.

Монако
2:4
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 16
18.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Луис Энрике
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
53′
Бриль Эмболо
(Магнес Аклиуш)
60′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
24′
Усман Дембеле
64′
Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
83′
Усман Дембеле
(Фабиан Руис)
90+7′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
13′
88
Сунгуту Магасса
7
Элисс Бен Сегир
11
Магнес Аклиуш
36
Бриль Эмболо
22
Мохаммед Салису
89′
8
Элиот Матазо
10
Александр Головин
89′
21
Джордж Иленихенья
15
Ламин Камара
29′
74′
18
Такуми Минамино
ПСЖ
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
1
Джанлуиджи Доннарумма
22′
39
Матвей Сафонов
14
Дезире Дуэ
80′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
65′
19
Ли Кан Ин
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
11
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь