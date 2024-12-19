Доннарумме наложили десять швов после удара в лицо в матче Лиги 1

Травму Доннарумме нанес защитник «Монако» Стефан Синго. Ивуариец выбегал один на один с голкипером и пытался перепрыгнуть его, когда тот забрал мяч. В итоге Синго ненарочно попал Доннарумме шипами бутсы и распорол ему правую щеку.