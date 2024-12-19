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Фото: Роналду получил в подарок на Рождество от «Аль-Насра» дорогой автомобиль

Саудовский «Аль-Наср» сделал своим игрокам подарок в честь католического Рождества. Об этом сообщает Footmercato.

Источник: Footmercato

По информации источника, каждый футболист клуба получил дорогостоящий автомобиль BMW новейшей модели стоимостью от € 155 тыс.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 916 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.