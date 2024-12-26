Главная сенсация Boxing Day! «Ливерпуль» точно не ждал такого подарка от «Челси»

И ведь результат не назовёшь несправедливым. «Дачники» во второй половине смотрелись куда увереннее. Об этом говорит хотя бы статистика ожидаемых голов: 1,32 на 0,82 xG. На днях Мареска сказал, что не видит свою команду претендентом на чемпионство. Похоже, не лукавил: теперь бы на второй позиции удержаться.