Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная сенсация Boxing Day! «Ливерпуль» точно не ждал такого подарка от «Челси»

Такого результата не было с 1979 года! «Фулхэм» — король в матчах с топ-клубами.

Источник: Getty Images

«Фулхэм» в декабре как следует покошмарил фаворитов: не дал себя обыграть «Тоттенхэму», «Арсеналу» и «Ливерпулю». Со всеми ними команда Силвы действовала в четыре защитника, а против «Челси» сыграла пятёркой — с вернувшимся после травмы Андерсоном. И это помогло даже перевыполнить привычную ничейную планку!

Мареска выставил практически такой же состав, как и на ничейный матч с «Эвертоном». Разве что вернувшийся после дисквалификации Кукурелья сменил Дисаси. Первые минуты получились разведочными: обе команды попеременно владели мячом и вообще не стремились бить по воротам.

Всё на 16-й минуте изменил Палмер. Что он сделал? Да ничего особенного. Конкретно для этого гения, разумеется. Просто получил мяч немногим дальше центрального круга, играючи обошёл Перейру с Лукичем и с линии штрафной бильярдно катнул низом в левый угол. 52 голевых действия за 51 матч в АПЛ! Так легко забивать, как Коул, не умеет практически никто. Когда-то так делал праймовый Азар.

Бейсси, впрочем, тоже безумно хорош. В ответ на феерию Палмера Кэлвин (центральный защитник!) вообще стартанул со своей половины поля, на дриблинге одурачил сначала Санчеса, а потом и Гюсто с Адарабиойо, и забежал в штрафную с левого края. Только вот с его попыткой Санчес справился.

В целом игра шла на равных. «Фулхэм» даже чаще владел мячом. И всё равно едва не устроился на 0:2, когда на 35-й минуте Энцо исполнил стандарт, а Кукурелья отклеился от опекунов и в падении махнул кудрявой головой с близкого расстояния. Лено пришлось проявлять чудеса реакции.

Немцу затащил и в начале второго тайма, когда Энцо беспрепятственно выцеливал из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. От гола оказавшегося на позиции центрального нападающего Колвилла вслед за подачей Палмера Бернд уже не спас. Да и неважно, потому что Леви забрался во «вне игры». А ведь рядом с ним в правильном положении находился Джексон.

«Челси» вернулся из раздевалки куда собраннее. А вот дальше солировал «Фулхэм». Сначала он организовал шикарную атаку, только вот Айуоби чуть не попал в ближнюю девятку. В середине тайма гол «дачников» был максимально близок: Робинсон принял закидушку Траоре и оказался один на один с Санчесом, но своевременный выход испанца ликвидировал угрозу.

И всё-таки «Фулхэм» добился своего! На 82-й минуте выскочивший со скамейки Уилсон оказался одинок на дальней штанге и подкараулил скидку головой Кастаня после подачи Робинсона. Санчо мог принести «Челси» победу — Лено был против. Казалось, привет, очередная ничья «дачников» с фаворитами. А вот и нет!

Санчес неудачно вынес мяч и запустил контратаку соперника. Лукич рванул по правому флангу и отдал шикарную диагональную передачу на Муниса, а тот ювелирно исполнил в дальний угол. Это первая гостевая победа «Фулхэма» над «Челси» с 1979 года. Тогда это случилось в Чемпионшипе! Просто браво.

И ведь результат не назовёшь несправедливым. «Дачники» во второй половине смотрелись куда увереннее. Об этом говорит хотя бы статистика ожидаемых голов: 1,32 на 0,82 xG. На днях Мареска сказал, что не видит свою команду претендентом на чемпионство. Похоже, не лукавил: теперь бы на второй позиции удержаться.

Георгий Илющенко

Челси
1:2
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Марку Силва
Голы
Челси
Коул Палмер
16′
Фулхэм
Харри Уилсон
82′
Родригу Мунис
90′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
4
Тосин Адарабиойо
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
59′
19
Джейдон Санчо
15
Николас Джексон
73′
18
Кристофер Нкунку
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
38′
21
Тимоти Кастань
31
Исса Диоп
33
Энтони Робинсон
90′
20
Саша Лукич
34′
18
Андреас Перейра
73′
10
Том Кэрни
7
Рауль Хименес
74′
9
Родригу Мунис
11
Адама I Траоре
67′
8
Харри Уилсон
17
Алекс Ивоби
90′
30
Райан Сессеньон
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
13
Фолы
13
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь