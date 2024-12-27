Трансферная стоимость Мбаппе упала на 20 миллиона евро

Эксперты портала обновили стоимость футболистов испанской Ла Лиги, и показатели француза упали со 180 до 160 млн евро. Также по 20 млн евро потеряли одноклубники Мбаппе Орельен Чуамени (80 млн евро), Эдуарду Камавинга (80 млн евро), Эдер Милитао (40 млн евро) и Эндрик (40 млн евро).
Больше всего в трансферной стоимости (по 30 млн евро) прибавили игроки «Барселоны» Ламин Ямаль (180 млн евро) и Пау Кубарси (70 млн евро).
Первое место по трансферной стоимости занимает футболист «Реала» Винисиус Жуниор (200 млн евро), второе — его одноклубник Джуд Беллингем (180 млн евро), далее располагаются Ямаль и Мбаппе.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сохранил предыдущую трансферную стоимость, которая составляет 18 млн евро. Из-за травм он не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.