Трансферная стоимость Мбаппе упала на 20 миллиона евро

Эксперты портала обновили стоимость футболистов испанской Ла Лиги, и показатели француза упали со 180 до 160 млн евро. Также по 20 млн евро потеряли одноклубники Мбаппе Орельен Чуамени (80 млн евро), Эдуарду Камавинга (80 млн евро), Эдер Милитао (40 млн евро) и Эндрик (40 млн евро).