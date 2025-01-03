Роналду рассказал о жизни в Саудовской Аравии

«Я счастлив, и моя семья счастлива. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь хороша, футбол хорош. В футболе бывают хорошие и плохие моменты. Но для меня самое главное — быть профессионалом, упорно бороться, уважать клуб, уважать свой контракт и верить, что “Аль-Наср” выиграет больше титулов. (Азиатская) Лига чемпионов — это то, что я хочу выиграть», — цитирует Роналду сайт Саудовской премьер-лиги (SPL).