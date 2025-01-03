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Роналду рассказал о жизни в Саудовской Аравии

Роналду заявил, что начал новую счастливую жизнь в Саудовской Аравии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что начал новую жизнь в Саудовской Аравии и намерен уважать условия заключенного им контракта.

Ранее Marca сообщила о том, что Роналду может покинуть «Аль-Наср» ради завоевания новых трофеев. Его нынешний контракт истекает летом 2025 года, с 1 января португалец вправе вести переговоры с другими командами.

«Я счастлив, и моя семья счастлива. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь хороша, футбол хорош. В футболе бывают хорошие и плохие моменты. Но для меня самое главное — быть профессионалом, упорно бороться, уважать клуб, уважать свой контракт и верить, что “Аль-Наср” выиграет больше титулов. (Азиатская) Лига чемпионов — это то, что я хочу выиграть», — цитирует Роналду сайт Саудовской премьер-лиги (SPL).

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Аль-Наср» 19 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи.