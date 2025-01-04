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«Челси» упустил победу над «Кристал Пэлас» в концовке матча 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Челси».

Источник: Getty Images

Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Итоговый результат — 1:1.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер с передачи вингера Джейдона Санчо. На 82-й минуте забил нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, которому ассистировал Эберечи Эзе.

После этого матча «Челси» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после 20 сыгранных матчей занимает 15-е место с 21 очком.

Кристал Пэлас
1:1
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Энцо Мареска
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
(Эбере Эзе)
82′
Челси
Коул Палмер
(Джейдон Санчо)
14′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
7
Исмаила Сарр
14
Жан-Филипп Матета
10
Эбере Эзе
87′
9
Эдвард Нкетиа
28
Шейк Дукуре
69′
18
Даити Камада
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
65′
27
Мало Гюсто
34
Джош Ачимпонг
8
Энцо Фернандес
80′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
81′
38
Марк Гиу
19
Джейдон Санчо
86′
11
Нони Мадуэке
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
9
Фолы
12
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тим Робинсон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь