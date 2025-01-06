«Реал» устроил шоу в Кубке Испании. За команду сыграли два новых защитника

Несмотря на три пропущенных гола, Фран Мартинес был, пожалуй, лучшим в составе «Минеры». Голкипер совершил несколько сейвов после 17 ударов «Реала» за первый тайм. А вот молодые защитники «сливочных» чувствовали себя комфортно — против такого соперника Анчелотти мог бы, тряхнув стариной, и сам выйти на поле. До перерыва хозяева не совершили ни одного касания в чужой штрафной. Однако «минёры» из «Минеры» едва не подложили бомбу чемпиону: хавбек Пердомо чуть не забил с центра поля — мяч пролетел рядом со штангой, напугав Лунина!