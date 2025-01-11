СМИ: ПСЖ согласовал условия контракта с футболистом Кварацхелией

Кварацхелии 23 года, он выступает за «Наполи» с 2022 года и в составе команды стал чемпионом Италии в 2023 году. В текущем сезоне грузинский футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с железнодорожниками полузащитник в 2019 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. В составе сборной Грузии Кварацхелия провел 40 матчей, забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач.