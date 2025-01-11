СМИ: ПСЖ согласовал условия контракта с футболистом Кварацхелией

ТАСС, 11 января. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» согласовал условия контракта с полузащитником сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее Антонио Конте, являющийся главным тренером итальянского «Наполи», за который выступает Кварацхелия, заявил, что игрок попросил продать его в это трансферное окно.
Как сообщает Романо, контракт с Кварацхелией будет рассчитан на пять лет. Новая встреча представителей клубов, которая должна будет завершить переход игрока, состоится на следующей неделе.
Кварацхелии 23 года, он выступает за «Наполи» с 2022 года и в составе команды стал чемпионом Италии в 2023 году. В текущем сезоне грузинский футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с железнодорожниками полузащитник в 2019 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. В составе сборной Грузии Кварацхелия провел 40 матчей, забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач.
В составе «Пари Сен-Жермен» выступает российский голкипер Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб летом 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 8 матчей, в 3 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.