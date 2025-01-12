«Сити» разнёс соперника — 8:0! Даже Грилиш отличился впервые за 392 дня

«Манчестер Сити» одержал третью победу подряд. На этот раз — в Кубке Англии, уничтожив «Солфорд» из четвёртого по силе дивизиона. Эту игру вполне можно отнести к дерби, потому что обе команды — из графства Большой Манчестер. И для скромного «Солфорда» матч был во многом принципиальным, с учётом того, что владельцами клуба являются Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Гари и Фил Невиллы, Ники Батт, а также Райан Гиггз. Последний работает ещё и спортивным директором команды.