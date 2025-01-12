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Капитан «Манчестер Сити» хочет покинуть клуб

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что капитан команды Кайл Уокер намерен покинуть футбольный клуб и попробовать свои силы за пределами Англии.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Манчестер Сити» со счетом 8:0 разгромил «Солфорд» в третьем раунде Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира. Уокер не принимал участия в этой встрече.

«Нелегко об этом говорить, но два дня назад Уокер попросил рассмотреть варианты выступления за границей на данном этапе его карьеры. Невозможно предположить, как бы мы добились успехов в последние годы без Кайла. Мы ему более чем благодарны. По его словам, он хотел бы попробовать переехать в другую страну по многим причинам», — цитирует Гвардиолу сайт клуба.

Уокеру 34 года. Он играет в «Манчестер Сити» с 2017-го и провел за команду 319 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 23 передачи.

Манчестер Сити
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