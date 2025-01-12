Капитан «Манчестер Сити» хочет покинуть клуб

«Нелегко об этом говорить, но два дня назад Уокер попросил рассмотреть варианты выступления за границей на данном этапе его карьеры. Невозможно предположить, как бы мы добились успехов в последние годы без Кайла. Мы ему более чем благодарны. По его словам, он хотел бы попробовать переехать в другую страну по многим причинам», — цитирует Гвардиолу сайт клуба.