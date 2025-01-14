Умер бывший футболист и тренер «Манчестер Сити» Тони Бук

Бук выступал за «Манчестер Сити» с 1966 по 1974 год, проведя за клуб 315 матчей и забив 5 мячей. Вместе с «Манчестер Сити» защитник становился чемпионом Англии (сезон-1967/68), победителем Кубка (1968/69) и Суперкубка (1968, 1972) Англии, Кубка лиги (1969/70), Кубка обладателей кубков (1969/70). Также Бук выступал за канадский «Торонто», английские «Бат Сити» и «Плимут Аргайл». В качестве главного тренера он приводил «Манчестер Сити» к победе в Кубке лиги (1975/76).