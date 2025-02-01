Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Атлетико» Мадрид дома победил «Мальорку» в матче Примеры

Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Мальорка».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.

На 26-й минуте отличился полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. На 90+4-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Антуан Гризманн.

«Мальорка» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 22 матча. «Атлетико» находится на второй строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49).

Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 22
1.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ягоба Аррасате
Голы
Атлетико
Самуэл Лино
(Джулиано Симеоне)
26′
Антуан Гризманн
(Родриго Рикельме)
90+3′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
23
Рейнилдо Мандава
24
Робен Ле Норман
70′
8
Пабло Барриос
9
Александр Серлот
6
Коке
73′
10
Анхель Корреа
14
Маркос Льоренте
81′
16
Науэль Молина
12
Самуэл Лино
81′
17
Родриго Рикельме
19
Хулиан Альварес
61′
4
Конор Галлахер
82′
22
Джулиано Симеоне
61′
7
Антуан Гризманн
Мальорка
1
Доминик Грейф
21
Антонио Райльо
22
Хоан Мохика
24
Мартин Вальент
65′
6
Хосе Копете
85′
7
Ведат Муричи
2
Матеу Морей
67′
27
Роберт Наварро
72′
10
Серхи Дардер
81′
28
Хан Салас
12
Самуэль Кошта
90′
20
Шикинью
14
Дани Родригес
81′
9
Абдон Пратс
17
Кайл Ларин
67′
11
Такума Асано
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
9
Фолы
14
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Мальорка
Чемпионат Испании: таблица и календарь