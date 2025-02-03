Экс-форвард «Милана» Андре Силва перешёл в «Вердер»

«Я с нетерпением жду возможности оказаться в Бремене. У “Вердера” сильный сезон, и их команда играет вместе уже несколько лет под руководством хорошего тренера. Я хочу внести свой вклад в достижение клубом своих целей», — приводит слова Силвы пресс-служба клуба из Бремена на официальном сайте.