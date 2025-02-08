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Футбольный клуб ПСЖ продлил контракт с главным тренером Луисом Энрике

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» продлил контракт с главным тренером команды испанцем Луисом Энрике. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Reuters

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2027 года. В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Кубок Франции, дважды — суперкубок страны. Ранее Энрике тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат, трижды — Кубок Испании, в 2015 году команда также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018—2022 годах с перерывом в 2019 году Энрике руководил сборной Испании.

В период игровой карьеры Энрике выступал за «Барселону», а также за испанские «Спортинг» и «Реал». Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, с «Барселоной» Энрике по два раза выиграл чемпионат и кубок страны, стал обладателем Суперкубка Испании, Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной Испании он выиграл Олимпийские игры 1992 года.

ПСЖ
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