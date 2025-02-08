Футбольный клуб ПСЖ продлил контракт с главным тренером Луисом Энрике

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2027 года. В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Кубок Франции, дважды — суперкубок страны. Ранее Энрике тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат, трижды — Кубок Испании, в 2015 году команда также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018—2022 годах с перерывом в 2019 году Энрике руководил сборной Испании.
В период игровой карьеры Энрике выступал за «Барселону», а также за испанские «Спортинг» и «Реал». Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, с «Барселоной» Энрике по два раза выиграл чемпионат и кубок страны, стал обладателем Суперкубка Испании, Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной Испании он выиграл Олимпийские игры 1992 года.