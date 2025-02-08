Футбольный клуб ПСЖ продлил контракт с главным тренером Луисом Энрике

Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Кубок Франции, дважды — суперкубок страны. Ранее Энрике тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат, трижды — Кубок Испании, в 2015 году команда также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018—2022 годах с перерывом в 2019 году Энрике руководил сборной Испании.