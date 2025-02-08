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Стало известно о наказании для попавшего в допинг-скандал украинского игрока «Челси»

Полузащитника сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика захотели дисквалифицировать даже в случае отрицательного результата теста допинг‑пробы «Б». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Источник: AP 2024

Джейкобс заявил, что проба «Б» тестируется на наличие мельдония и ряда других веществ. По его мнению, при этом Футбольная ассоциация Англии (FA) может принять решение о дисквалификации украинского игрока только на основании положительного результата теста «А» однако на меньший срок.

17 декабря 2024 года стало известно, что в крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Позднее он прошел проверку на полиграфе.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Челси
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