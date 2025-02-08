Стало известно о наказании для попавшего в допинг-скандал украинского игрока «Челси»

Джейкобс заявил, что проба «Б» тестируется на наличие мельдония и ряда других веществ. По его мнению, при этом Футбольная ассоциация Англии (FA) может принять решение о дисквалификации украинского игрока только на основании положительного результата теста «А» однако на меньший срок.