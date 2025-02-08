«Они сошли с ума». Война «Реала» с судьями — главный скандал года в Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации после заседания: «Реал» намерен навредить турниру. Клуб ведёт свою повестку, вершиной которой стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют расследуемое дело Негрейры. В случае [с делом Негрейры] доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но на платежи арбитрам — нет. «Реал» же рассказывает, что стал жертвой, хотя это преувеличено. Мне кажется, их цель — навредить Ла Лиге. Судя по заявлению, соревнования нечестные от начала и до конца. Они сошли с ума".