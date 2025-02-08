Дебютный гол Хусанова помог «Сити» выйти в ⅛ финала Кубка Англии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» сумели выйти в ⅛ финала Кубка Англии, одержав волевую победу на выезде над лондонским «Лейтон Ориент».
Встреча прошла в субботу в столице Великобритании и завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов Англии.
Манкунианцы в первом тайме пропустили с центра поля, мяч был записан как автогол вратаря Штефана Ортеги (16-я минута).
Во второй половине встречи победу «Сити» принесли дебютный мяч за клуб узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова (56) и гол Кевина Де Брёйне (79).
«Лейтон Ориент» выступает в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе чемпионата страны.
Также в ⅛ финала Кубка Англии пробился лондонский «Миллуолл», который переиграл на выезде лидера Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» — 2:0. У победителей, которые в том же втором по силе английском дивизионе идут на 14-м месте, дублем отметился Феми Азиз (30, 55). Во втором тайме хозяева не смогли реализовать пенальти. Удар Паскаля Стрейка с 11 метров на 60-й минуте отразил вратарь Лиам Робертс.