Дебютный гол Хусанова помог «Сити» выйти в ⅛ финала Кубка Англии

Также в ⅛ финала Кубка Англии пробился лондонский «Миллуолл», который переиграл на выезде лидера Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» — 2:0. У победителей, которые в том же втором по силе английском дивизионе идут на 14-м месте, дублем отметился Феми Азиз (30, 55). Во втором тайме хозяева не смогли реализовать пенальти. Удар Паскаля Стрейка с 11 метров на 60-й минуте отразил вратарь Лиам Робертс.