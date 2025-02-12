Кавазашвили: Огорчен словами Шевченко о Тимощуке и Каладзе

«Я очень огорчен словами Андрея Шевченко об Анатолии Тимощуке и Кахе Каладзе. Считаю, что это самая настоящая подлость со стороны прекрасного игрока в прошлом и, видимо, очень плохого человека в настоящем. Разве можно Андрею позволить себе так говорить о выдающихся футболистах, которые играли рядом с ним и вместе завоевали славу в Европе? Например, Каха считается героем в Грузии. А Шевченко когда-то считался героем в Украине, потому что прекрасно играл в футбол. Пускай думает прежде, чем что-то говорит. Если ему кажется, что он, обзывая тех, кто не разделяет его мнения, показывают свою любовь к стране, то он самый настоящий глупец», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».
Ранее президент Украинской ассоциации футбола на пресс-конференции высказался о бывшем полузащитнике украинской сборной Анатолии Тимощуке и экс-защитнике киевского «Динамо» и «Милана» Кахе Каладзе.
«Анатолия Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Я также не общаюсь с Каладзе. Кахи для меня тоже не существует», — сказал Шевченко.
48-летний Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 год.