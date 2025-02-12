Кавазашвили: Огорчен словами Шевченко о Тимощуке и Каладзе

«Я очень огорчен словами Андрея Шевченко об Анатолии Тимощуке и Кахе Каладзе. Считаю, что это самая настоящая подлость со стороны прекрасного игрока в прошлом и, видимо, очень плохого человека в настоящем. Разве можно Андрею позволить себе так говорить о выдающихся футболистах, которые играли рядом с ним и вместе завоевали славу в Европе? Например, Каха считается героем в Грузии. А Шевченко когда-то считался героем в Украине, потому что прекрасно играл в футбол. Пускай думает прежде, чем что-то говорит. Если ему кажется, что он, обзывая тех, кто не разделяет его мнения, показывают свою любовь к стране, то он самый настоящий глупец», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».