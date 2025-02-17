Головин объяснил свой знаменитый пост в соцсетях про «Барселону»

— На самом деле я не вспомнил, но мне напомнили про это друзья. Я даже в телеграме написал что-то подобное, но уже подумал, что я делаю. Никаких эмоций, ничего такого не было. Просто обычная игра. Понятно, что Лига чемпионов и чуть сильнее соперник, чем обычно, может быть. А так ничего особенного.