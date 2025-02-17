Головин объяснил свой знаменитый пост в соцсетях про «Барселону»

В 2012 году в ВК 15-летний Головин написал оскорбительную фразу про «Барселону» после поражения каталонцев в матче с «Реала» (команда Хосепа Гвардиолы проиграла эль-класико со счетом 1:2).
— Ты помнишь 22 апреля 2012 года?
— Не помню.
— Ты тогда обрадовался поражению «Барселоны». Как ты придумал тот шедевр?
— Мы соперничали с Ваней Макаровым. Сейчас он уже тренер. Мы жили в одной комнате с ним. Переоделись в футболки. Получается, я был в футболке «Реала», он в футболке «Барсы». Сидели, болели. Настолько это все зашло, что на эмоциях написал.
— Ты это вспомнил, когда обыграл «Барселону»?
— На самом деле я не вспомнил, но мне напомнили про это друзья. Я даже в телеграме написал что-то подобное, но уже подумал, что я делаю. Никаких эмоций, ничего такого не было. Просто обычная игра. Понятно, что Лига чемпионов и чуть сильнее соперник, чем обычно, может быть. А так ничего особенного.