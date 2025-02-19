Во Франции боятся за будущее Сафонова в «ПСЖ»: названа причина

«Матвей Сафонов редко разочаровывал, когда к нему обращался Луис Энрике. Он надежный помощник Джанлуиджи Доннаруммы и уже добился прогресса с тех пор, как перешел в “ПСЖ”, особенно в игре на ленточке. Похоже, он обрел уверенность, возмужал и приложил усилия, чтобы влиться в группу, поскольку дал свое первое интервью на французском языке после матча против “Тулузы” в прошлую субботу. Он сообщил, что посещает несколько занятий в неделю, что является положительным моментом и показывает, что он хочет оставаться в “ПСЖ” надолго.