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Во Франции боятся за будущее Сафонова в «ПСЖ»: названа причина

Французский журналист MadeinFOOT Дориан Бонзома поделился мнением о будущем в «ПСЖ» российского голкипера Матвея Сафонова на фоне слухов о возможном приходе в клубе вратаря «Лилля» Люка Шевалье.

Источник: ТАСС

«Матвей Сафонов редко разочаровывал, когда к нему обращался Луис Энрике. Он надежный помощник Джанлуиджи Доннаруммы и уже добился прогресса с тех пор, как перешел в “ПСЖ”, особенно в игре на ленточке. Похоже, он обрел уверенность, возмужал и приложил усилия, чтобы влиться в группу, поскольку дал свое первое интервью на французском языке после матча против “Тулузы” в прошлую субботу. Он сообщил, что посещает несколько занятий в неделю, что является положительным моментом и показывает, что он хочет оставаться в “ПСЖ” надолго.

С другой стороны, я немного боюсь за его будущее, потому что много говорилось о возможном приходе Люка Шевалье, вратаря «Лилля», в летнее трансферное окно. Посмотрим, как «ПСЖ» справится с этим вопросом", — сказал Бонзома в беседе с корреспондентом Sport24 Даниилом Нахлесткиным.

ПСЖ
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