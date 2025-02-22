«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Хиляля» в матче лидеров саудовского чемпионата

Встреча прошла в Джидде и завершилась победой «Аль-Иттихада» со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Стивен Бергвейн (45-я и 51-я минуты), по голу забили Хасан Кадеш (29) и Карим Бензема (86). У «Аль-Хиляля» забил Маркос Леонардо (23).