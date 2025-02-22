«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Хиляля» в матче лидеров саудовского чемпионата

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Хиляль» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Джидде и завершилась победой «Аль-Иттихада» со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Стивен Бергвейн (45-я и 51-я минуты), по голу забили Хасан Кадеш (29) и Карим Бензема (86). У «Аль-Хиляля» забил Маркос Леонардо (23).
Бензема забил 16-й гол в чемпионате и догнал лидирующего в списке бомбардиров Криштиану Роналду из «Аль-Насра».
«Аль-Иттихад» (55 очков) лидирует в турнирной таблице, «Аль-Хиляль» (48) занимает вторую строчку.