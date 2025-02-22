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«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Хиляля» в матче лидеров саудовского чемпионата

«Аль-Иттихад» победил «Аль-Хиляль» в матче лидеров чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Хиляль» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча прошла в Джидде и завершилась победой «Аль-Иттихада» со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Стивен Бергвейн (45-я и 51-я минуты), по голу забили Хасан Кадеш (29) и Карим Бензема (86). У «Аль-Хиляля» забил Маркос Леонардо (23).

Бензема забил 16-й гол в чемпионате и догнал лидирующего в списке бомбардиров Криштиану Роналду из «Аль-Насра».

«Аль-Иттихад» (55 очков) лидирует в турнирной таблице, «Аль-Хиляль» (48) занимает вторую строчку.