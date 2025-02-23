«Атлетик» разгромил «Вальядолид» со счетом 7:1

В составе победителей дубль оформил Нико Уильямс, по одному голу забили Микель Хаурехисар, Мароан Саннади, Ойан Сансет, Горка Гурусета и Иньяки Уильямс. У гостей отличился Мамаду Силла. С 57-й минуты «Вальядолид» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Станко Юрича.
«Атлетик» довел свою серию без поражений в Ла Лиге до 16 матчей. Команда Эрнесто Вальверде с 48 очками занимает в таблице 4-е место. 1 марта клуб на выезде сыграет с «Атлетико».
«Вальядолид» потерпел шестое поражение подряд и с 15 баллами расположился на последней, 20-й строчке. 28 февраля команда примет «Лас-Пальмас».