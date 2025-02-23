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«Атлетик» разгромил «Вальядолид» со счетом 7:1

Футболисты «Атлетика» нанесли крупное поражение «Вальядолиду» в 25-м туре чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в воскресенье в Бильбао, завершилась со счетом 7:1.

Источник: Getty Images

В составе победителей дубль оформил Нико Уильямс, по одному голу забили Микель Хаурехисар, Мароан Саннади, Ойан Сансет, Горка Гурусета и Иньяки Уильямс. У гостей отличился Мамаду Силла. С 57-й минуты «Вальядолид» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Станко Юрича.

«Атлетик» довел свою серию без поражений в Ла Лиге до 16 матчей. Команда Эрнесто Вальверде с 48 очками занимает в таблице 4-е место. 1 марта клуб на выезде сыграет с «Атлетико».

«Вальядолид» потерпел шестое поражение подряд и с 15 баллами расположился на последней, 20-й строчке. 28 февраля команда примет «Лас-Пальмас».

Атлетик
7:1
Первый тайм: 4:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 25
23.02.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Голы
Атлетик
Микель Хаурехисар
(Нико Уильямс)
10′
Нико Уильямс
(Юри Берчиче)
35′
Мароан Саннади
(Юри Берчиче)
43′
Ойян Сансет
(Микель Хаурехисар)
45+2′
Нико Уильямс
66′
Горка Гурусета
(Нико Уильямс)
69′
Иньяки Уильямс
87′
Вальядолид
Мамаду Силла
(Рауль Моро)
47′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
3
Даниэль Вивиан
79′
4
Айтор Паредес
17
Юри Берчиче
6
Микель Весга
9
Иньяки Уильямс
18
Оскар Де Маркос
75′
15
Иньиго Лекуэ
8
Ойян Сансет
68′
28
Пейо Каналес
31
Микель Хаурехисар
64′
16
Иньиго Руис де Галаррета
84′
10
Нико Уильямс
68′
7
Алехандро Беренгер
21
Мароан Саннади
64′
12
Горка Гурусета
Вальядолид
13
Карл Хейн
2
Луис Перес
3
Давид Торрес
5
Хави Санчес
20
Станко Юрич
46′
56′
7
Мамаду Силла
16
Джозеф Айду
65′
15
Эрай Джемерт
22
Антонио Кандела
46′
11
Рауль Моро
12
Марио Мартин
44′
61′
8
Флориан Гриллич
28
Чуки
46′
18
Дарвин Мачис
9
Маркос Андре
68′
4
Тамаш Никичер
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
5
16
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
10
Фолы
5
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетик
Вальядолид
Чемпионат Испании: таблица и календарь