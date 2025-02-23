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Гвардиола: если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее своего клуба после поражения в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

Источник: Getty Images

«Если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня. Я убедился в том, что у этого клуба блестящее будущее с теми игроками, которые у нас есть. За исключением Кевина де Брёйне и, возможно, Натана Аке, все игроки очень, очень молоды. Что бы ни решил клуб, в ближайшие годы его ждёт светлое будущее», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.

Манчестер Сити
0:2
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 26
23.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
14′
Доминик Собослаи
(Мохамед Салах)
37′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
45
Абдукодир Хусанов
82
Рико Льюис
11
Жереми Доку
26
Савио
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
77′
3
Рубен Диаш
14
Нико Гонсалес
78′
8
Матео Ковачич
17
Кевин Де Брейне
66′
87
Джеймс Макэйти
7
Омар Мармуш
77′
19
Илкай Гюндоган
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
26
Эндрю Робертсон
74′
21
Константинос Цимикас
66
Трент Александр-Арнолд
90′
78
Джарелл Куанса
17
Кертис Джонс
74′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
79′
18
Коди Гакпо
11
Мохамед Салах
90′
19
Харви Эллиотт
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
3
Фолы
10
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь