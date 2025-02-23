Гвардиола: если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня

«Если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня. Я убедился в том, что у этого клуба блестящее будущее с теми игроками, которые у нас есть. За исключением Кевина де Брёйне и, возможно, Натана Аке, все игроки очень, очень молоды. Что бы ни решил клуб, в ближайшие годы его ждёт светлое будущее», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.