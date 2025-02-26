«Челси» разгромил аутсайдера АПЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Саутгемптону» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Отличились Кристофер Нкунку (24-я минута), Педру Нету (36), Леви Колвилл (44) и Марк Кукурелья (78).
Перед матчем болельщики «Челси» провели акцию протеста против нынешнего руководства клуба. Во время шествия к стадиону фанаты скандировали имя бывшего владельца команды — российского бизнесмена Романа Абрамовича.
«Челси» (46 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Саутгемптон» (9) располагается на последней, 20-й строчке.
Результаты других матчей:
«Брайтон» — «Борнмут» — 2:1;
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 1:2;
«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 4:1.