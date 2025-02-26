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«Челси» разгромил аутсайдера АПЛ

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Саутгемптону» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Отличились Кристофер Нкунку (24-я минута), Педру Нету (36), Леви Колвилл (44) и Марк Кукурелья (78).

Перед матчем болельщики «Челси» провели акцию протеста против нынешнего руководства клуба. Во время шествия к стадиону фанаты скандировали имя бывшего владельца команды — российского бизнесмена Романа Абрамовича.

«Челси» (46 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Саутгемптон» (9) располагается на последней, 20-й строчке.

Результаты других матчей:

«Брайтон» — «Борнмут» — 2:1;

«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 1:2;

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 4:1.

Челси
4:0
Первый тайм: 3:0
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 27
25.02.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Иван Юрич
Голы
Челси
Кристофер Нкунку
(Тосин Адарабиойо)
24′
Педру Нету
(Кристофер Нкунку)
36′
Леви Колвилл
(Педру Нету)
44′
Марк Кукурелья
(Тайрик Джордж)
78′
Составы команд
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
4
Тосин Адарабиойо
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
20
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
89′
76
Шумайра Меука
18
Кристофер Нкунку
83′
34
Джош Ачимпонг
25
Мойсес Кайседо
67′
83′
39
Матис Амугу
7
Педру Нету
68′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
19
Джейдон Санчо
68′
32
Тайрик Джордж
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
16
Юкинари Сугавара
37
Армель Белла-Котчап
7
Джо Арибо
8
Уильям Смоллбоун
18
Матеуш Фернандеш
20
Камалдин Сулемана
2
Кайл Уокер-Питерс
59′
3
Райан Мэннинг
90+1′
14
Джеймс Бри
46′
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
4
Флинн Даунс
83′
19
Кэмерон Арчер
32
Пол Онуачу
45+2′
59′
33
Тайлер Диблинг
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
6
Фолы
9
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Саутгемптон
Чемпионат Англии: таблица и календарь