Месси пожаловался на время в «ПСЖ»: «Я пережил два года, которые мне не понравились»

«Переход в “Интер Майами” стал для меня возможностью на фоне того, как все развивалось в последние годы в Париже. Хотя это было решение, которое мне пришлось принимать на ходу. Мне пришлось уйти из “Барселоны”. И я пережил два года, которые мне не понравились.



Там я не был доволен повседневной жизнью, тренировками, матчами. Мне было трудно ко всему этому адаптироваться. Я почувствовал, что должен перейти в “Интер Майами”. Это клуб, который растет, совсем новый.



Сейчас мне нравится, где я нахожусь, что делаю. Нравятся мои ежедневные тренировки, матчи, мои отношения с друзьями и семьей. Я счастлив жить сегодняшним днем», — сказал 37-летний Месси в интервью Apple Music.