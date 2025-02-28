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Месси пожаловался на время в «ПСЖ»: «Я пережил два года, которые мне не понравились»

Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, который в настоящее время является игроком «Интер Майами», пожаловался на время, проведенное в «ПСЖ».

Источник: Getty Images

«Переход в “Интер Майами” стал для меня возможностью на фоне того, как все развивалось в последние годы в Париже. Хотя это было решение, которое мне пришлось принимать на ходу. Мне пришлось уйти из “Барселоны”. И я пережил два года, которые мне не понравились.

Там я не был доволен повседневной жизнью, тренировками, матчами. Мне было трудно ко всему этому адаптироваться. Я почувствовал, что должен перейти в “Интер Майами”. Это клуб, который растет, совсем новый.

Сейчас мне нравится, где я нахожусь, что делаю. Нравятся мои ежедневные тренировки, матчи, мои отношения с друзьями и семьей. Я счастлив жить сегодняшним днем», — сказал 37-летний Месси в интервью Apple Music.

ПСЖ