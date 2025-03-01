«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На 29-й минуте Норди Мукиэле удвоил преимущество гостей. На 33-й минуте Патрик Шик довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте Уго Экитике отыграл один мяч. На 62-й минуте Алеш Гарсия забил четвёртый мяч гостей.