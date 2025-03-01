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«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и леверкузенский «Байер».

Источник: Simon Hofmann/Getty Images

Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). «Байер» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На 29-й минуте Норди Мукиэле удвоил преимущество гостей. На 33-й минуте Патрик Шик довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте Уго Экитике отыграл один мяч. На 62-й минуте Алеш Гарсия забил четвёртый мяч гостей.

После 24 сыгранных матчей «Айнтрахт» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. На первой строчке находится «Бавария» (61).

Айнтрахт Ф
1:4
Первый тайм: 1:3
Байер
Футбол, Германия, Тур 24
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Deutsche Bank Park
Главные тренеры
Дино Топпмеллер
Хаби Алонсо
Голы
Айнтрахт Ф
Юго Экитике
37′
Байер
Натан Телла
(Гранит Джака)
26′
Норди Мукьеле
29′
Патрик Шик
(Алехандро Гримальдо)
33′
Алейкс Гарсия
62′
Составы команд
Айнтрахт Ф
1
Кевин Трапп
3
Артур Теат
13
Расмус Кристенсен
15
Элье Схири
80′
27
Марио Гетце
11
Юго Экитике
4
Робин Кох
71′
30
Миши Батшуайи
21
Натаниэль Браун
78′
29
Нильс Нкунку
16
Хуго Ларссон
46′
34
Ннамди Коллинз
17
Элие Вахи
72′
19
Жан-Маттео Баойя
36
Ансгар Кнауфф
46′
6
Оскар Хейлунн
Байер
1
Лукас Градецки
4
Джонатан Та
5
Марио Эрмосо
20
Алехандро Гримальдо
23
Норди Мукьеле
24
Алейкс Гарсия
30
Джереми Фримпонг
83′
7
Йонас Хофманн
10
Флориан Вирц
83′
16
Эмилиано Буэндия
34
Гранит Джака
69′
77′
25
Эсекиэль Паласиос
14
Патрик Шик
58′
21
Амин Адли
19
Натан Телла
77′
22
Виктор Бонифейс
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
20
3
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
9
Фолы
7
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Айнтрахт Ф
Байер
Чемпионат Германии: таблица и календарь