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Матч между «Барселоной» и «Осасуной» перенесли

Матч «Барселона» и «Осасуна» перенесли из-за смерти члена медицинского штаба.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Осасуной» перенесен, сообщает пресс-служба каталонцев в соцсети Х.

Причиной стала смерть члена медицинского штаба «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии незадолго до начала встречи.

Матч должен был пройти в субботу на поле «Барселоны», начало было запланировано на 23:00 мск. Информации о новой дате игры не приводится.

«Совет директоров “Барселоны” и персонал клуба выражают соболезнования семье и друзьям Гарсии в это непростое время», — говорится в заявлении клуба.