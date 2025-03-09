Матч между «Барселоной» и «Осасуной» перенесли

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Осасуной» перенесен, сообщает пресс-служба каталонцев в соцсети Х.
Причиной стала смерть члена медицинского штаба «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии незадолго до начала встречи.
Матч должен был пройти в субботу на поле «Барселоны», начало было запланировано на 23:00 мск. Информации о новой дате игры не приводится.
«Совет директоров “Барселоны” и персонал клуба выражают соболезнования семье и друзьям Гарсии в это непростое время», — говорится в заявлении клуба.