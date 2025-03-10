Экс-футболист «Зенита» открыл агентство на Украине

Компания будет заниматься спортивным менеджментом и маркетингом. Вектор стратегического развития взяла на себя сестра футболиста Дарья, сам Ярослав будет отвечать за контракты, ведение игроков и поддержку на каждом этапе.
Dominant уже сотрудничает с Владимиром Кемкиным («Карпаты»), Валерием Лучкевичем («Динамо»), Владимиром Салюком («Металлист 1925») и Данилом Голубом («Буковина»).
Ракицкий является воспитанником донецкого «Шахтера». В 2019—2022 годах он выступал за петербургский «Зенит». В начале 2023-го Ракицкий вернулся в «Шахтер», а летом 2024-го он стал свободным агентом.